Haberler » Gündem » Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu? - Haberler

Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "parlamento". Peki, parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu yazılır?

17.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:50

kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Parlamento nasıl yazılır? Parlemento mu, parlamento mu mi? TDK'ya göre parlemento kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PARLAMENTO NASIL YAZILIR? PARLAMENTO MU, PARLEMENTO MU?

Parlemento: Yanlış

Parlamento: Doğru

TDK'YA GÖRE PARLAMENTO NE DEMEK?

parlamento

isim, (parlame'nto, l ince okunur), İtalyanca parlamento

Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı:

"Parlamento, devlet statüsü ve millî ordu için yeni kanunlar neşretti." - Falih Rıfkı Atay

Aşçı nasıl yazılır? TDKAşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?

Kakofoni nasıl yazılır? TDKKakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?

Parende nasıl yazılır? TDKParende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?

Stajyer nasıl yazılır? TDKStajyer nasıl yazılır? TDK'ya göre stajer mi, stajyer mi?

Egzoz nasıl yazılır? TDKEgzoz nasıl yazılır? TDK'ya göre egsoz mu, eksozst mu, eksoz mu, egzost mu?

Ön söz nasıl yazılır? TDKÖn söz nasıl yazılır? TDK'ya göre ön söz mü, önsöz mü?

Traş nasıl yazılır? TDKTraş nasıl yazılır? TDK'ya göre tıraş mı, traş mı?

Sağ ol nasıl yazılır? TDKSağ ol nasıl yazılır? TDK'ya göre sağol mu, sağ ol mu?

Yanlış nasıl yazılır? TDKYanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnış mı, yanlış mı?

Şalter nasıl yazılır? TDKŞalter nasıl yazılır? TDK'ya göre şarter mi, şartel mi, şarter mi?

Timsah Yeni Sezon Hazırlıklarına BaşladıTimsah Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Pekçok nasıl yazılır? TDKPekçok nasıl yazılır? TDK'ya göre pek çok mu, pekçok mu?

Oysaki nasıl yazılır? TDKOysaki nasıl yazılır? TDK'ya göre oysa ki mi, oysaki mi?

Taşeron nasıl yazılır? TDKTaşeron nasıl yazılır? TDK'ya göre taşaron mu, taşeron mu?

Yalnız nasıl yazılır? TDKYalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre yanlız mı, yalnız mı?

Ya da nasıl yazılır? TDKYa da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da mı yada mı?

Egzoz nasıl yazılır? TDKEgzoz nasıl yazılır? TDK'ya göre egsoz mu, eksozst mu, eksoz mu, egzost mu?

Beyefendi nasıl yazılır? TDKBeyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyefendi mi beyfendi mi?

Kibrit nasıl yazılır? TDKKibrit nasıl yazılır? TDK'ya göre kirbit mi, kibrit mi?

Çünkü nasıl yazılır? TDKÇünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre çünki mi, çünkü mü?

Eğer nasıl yazılır? TDKEğer nasıl yazılır? TDK'ya göre eyer mi, eğer mi?

Kirpik nasıl yazılır? TDKKirpik nasıl yazılır? TDK'ya göre kiprik mi, kirpik mi?

Değil nasıl yazılır? TDKDeğil nasıl yazılır? TDK'ya göre deyil mi, değil mi?

Hanımefendi nasıl yazılır? TDKHanımefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre hanfendi mi, hanımefendi mi?

Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?

Parlamento, Gündem, Eğitim, Güncel


HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
10:49  Aşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?
10:10  17 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
17.02.2020 11:36:34