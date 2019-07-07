07.07.2019 18:18
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Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı!

İtalyan basının iddiasına göre, Galatasaray'ın Parma'da oynayan Gervinho için transfer teklifinde bulunduğu ancak İtalyan ekibinin bu teklifi reddettiği belirtildi.

Galatasaray, Serie A takımlarından Parma'da oynayan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Gervinho için temaslarını hızlandırdı.

La Gazetta dello Sport yazarı Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Gervinho'ya yıllık 2,5 milyon euro değerinde 3 yıllık teklifte bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, teklife sıcak bakarken kulübü Parma'dan beklenmedik bir cevap geldi.

PARMA, 15 MİLYON EURO İSTİYOR!

Parma, sarı kırmızılı takıma gitmeye sıcak bakan Gervinho için Galatasaray'dan 15 milyon euro bonservis ücreti talep etti.

Sporx'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezon başında bedelsiz bir şekilde Parma'ya transfer olan Gervinho, İtalyan ekibinde yıllık 1,3 milyon euro kazanıyor ve maaşına zam yapılmasını istiyor.

Gervinho, geçtiğimiz sezon Parma ile 30 maça çıkarken 11 gol ve 3 asist üreterek başarılı bir performansa imza atmıştı.

Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı!

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Galatasaray, Gervinho, Parma, Spor

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