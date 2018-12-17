17 Aralık 2018, 10:38
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Parmağa Sıkışan Yüzüğü Afad Ekibi Çıkardı

Parmağa Sıkışan Yüzüğü Afad Ekibi Çıkardı

Çanakkale'de genç kadının parmağına sıkışan altın yüzük AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Çanakkale'de genç kadının parmağına sıkışan altın yüzük AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Çanakkale'de parmağındaki altın yüzüğün çıkmaması nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine giden genç kadın için AFAD'tan yardım istendi.

Yardım çağrısını alır almaz hastaneye giden Çanakkale AFAD arama kurtarma ekibi, parmakta sıkışan yüzüğü başarılı bir operasyonla keserek çıkardı.

Genç kadın, parmağına zarar vermeden yüzüğü çıkartan AFAD ekibine teşekkür etti. - ÇANAKKALE Mehmet Akif Ersoy,Genç,Çanakkale,AFAD
Kaynak: İHA

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