Parmağa Sıkışan Yüzüğü Afad Ekibi Çıkardı

Çanakkale
'de genç kadının parmağına sıkışan altın yüzük AFAD
ekipleri tarafından çıkartıldı.
Çanakkale'de parmağındaki altın yüzüğün çıkmaması nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy
Devlet Hastanesine giden genç kadın için AFAD'tan yardım istendi.
Yardım çağrısını alır almaz hastaneye giden Çanakkale AFAD arama kurtarma ekibi, parmakta sıkışan yüzüğü başarılı bir operasyonla keserek çıkardı. Genç
kadın, parmağına zarar vermeden yüzüğü çıkartan AFAD ekibine teşekkür etti. - ÇANAKKALE
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Kaynak: İHA