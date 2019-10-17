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Parmağı vanaya sıkıştı, itfaiye vanayı keserek çıkardı

Parmağı vanaya sıkıştı, itfaiye vanayı keserek çıkardıDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Batuhan Ekşi'nin(12) evinin ardiyesinde bulduğu vanaya parmağı sıkıştı.

17.10.2019 21:47
Parmağı vanaya sıkıştı, itfaiye vanayı keserek çıkardı
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Batuhan Ekşi'nin(12) evinin ardiyesinde bulduğu vanaya parmağı sıkıştı. İtfaiye, çocuğun parmağına sıkışan vanayı keserek çıkardı.
Olay akşam saatlerinde Gölyaka Yazıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Ekşi evinin arkasında bulunan ardiyede, boşta duran su vanasının içini temizlemek istedi. Batuhan'ın sol elinin işaret parmağı sıkıştı. Batuhan Ekşi'nin ailesi vanayı çıkaramayınca durumu 112 Acile haber verdi. Sağlık ekipleri çocuğu Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil servise gelen itfaiye ekibi vanayı keserek küçük çocuğun parmağından çıkardı. Parmağının kırık olduğu anlaşılan Batuhan Ekşi tedavisinin ardından taburcu edildi.
Parmağı vanaya sıkıştı, itfaiye vanayı keserek çıkardı

Gölyaka, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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