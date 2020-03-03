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Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağının sıkıştığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

03.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:02Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkarttı
'ın ilçesinde bir kişinin parmağının sıkıştığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Özbek isimli genç parmağına taktığı yüzüğü çıkarmak istediğinde çıkartamadı. Parmağının sıkıştığı yüzüğü çıkartamayan şahıs Kahta Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

Sağlık görevlileri yüzüğü itfaiye ekiplerinin çıkartabileceğini söylemesi üzerine şahıs itfaiye müdürlüğüne gitti. ekipleri gencin parmağındaki yüzüğü elektrikli testere ile keserek çıkarttı. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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3.03.2020 15:29:10