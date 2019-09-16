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Parmağına sıkışan cıvata pulunu itfaiye ekipleri çıkardı

Gaziantep'te bir çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

16.09.2019 14:17Parmağına sıkışan cıvata pulunu itfaiye ekipleri çıkardı
Gaziantep'te bir çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serinevler Mahallesi'nde evde yalnız olduğu sırada parmağına cıvata pulu takan küçük çocuk, bir süre sonra cıvata pulunu çıkarmak istedi ancak çıkaramadı. Ailenin durumu fark etmesi üzerine anne, durumu ambulans ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen küçük çocuğa, burada itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Minik kızın parmağına sıkışan cıvata pulu, itfaiye tarafından spiral yardımıyla kesildi. Annesinin kucağında gözyaşı döken minik kız, parmağında sıkışan cıvata pulunun kesilerek çıkarılmasıyla derin nefes aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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