Çanakkale
'de bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü AFAD
ekipleri çıkardı.
Alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir kadının yüzüğü henüz belirlenemeyen nedenle parmağına sıkıştı. Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesine giden kadına sağlık ekipleri müdahale etti.
Yüzüğün yapılan tüm çalışmalara rağmen çıkarılamaması nedeniyle durum Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirildi.
AFAD ekipleri yüzüğü keserek çıkardı. Genç
kadın, parmağına zarar vermeden yüzüğü çıkartan AFAD ekibine teşekkür etti.
Mehmet Akif Ersoy,Çanakkale,AFAD
Kaynak: AA