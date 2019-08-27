Parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı

Van
'da bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük AFAD ekiplerince çıkartıldı. Edremit
ilçesindeki Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 17 yaşındaki Ferhat Şen, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca kurum yetkililerine haber
verdi.
Çocuğun parmağının morardığını gören yetkililer, Şen'i Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.
Buradan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) yönlendirilen Şen'in parmağındaki çelik yüzük, ekiplerce hassas aletlerle kesilerek çıkarıldı.
Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü yetkilileri ile Şen, AFAD ekiplerine teşekkür etti.