Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Nurullah Recep Demirezen'in parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.Ereğli'de yaşayan Nurullah Recep Demirezen parmağına sıkışan yüzüğün çıkarılması için özel bir hastaneye gitti. Görevililer durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, Demirezen'in parmağına sıkışan yüzüğü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından keserek aldı. Demirezen yapılan çalışmanın ardından itfaiye ve sağlık görevlilerine teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.