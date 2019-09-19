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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

19.09.2019 19:04Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Necla Metiner (50) parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramaması ve parmağının morarması üzerine Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu.
Sağlık personelinin çabalarının ardından hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerince Metiner, parmağındaki yüzük hassas aletlerle kesilerek çıkarıldı.
Ardından parmağında morluk oluşan Metiner, tedavi altına alındı.
Metiner, sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Çok korktuğunu ifade eden Metiner, "Çok şükür yüzük parmağımdan çıkarıldı. Parmağım morarınca çok korktum. Sağ olsunlar itfaiye görevlileri yüzüğü parmağından çıkarmasıyla rahatladım." diye konuştu.

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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