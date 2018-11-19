Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Keserek Çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da bir şahsın parmağına sıkışan yüzün hastanede doktor nezaretinde itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan Abdullah Güneş, parmağına taktığı yüzüğü çıkartamadı. Yüzüğü çıkartmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekipleri ise şahsı da yanlarına alarak Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Şahsın parmağına sıkışan yüzün hastanede doktor nezaretinde itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı.
Şanlıurfa,İtfaiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:07