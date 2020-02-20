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Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı

SAKARYA'da, M.F.'nin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye gelen itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

20.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:23Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı
SAKARYA'da, M.F.'nin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye gelen itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

'nın ilçesinde oturan M.F., parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Ferizli Devlet Hastanesi'ne başvuruda bulunarak yardım istedi. Yapılan kontrol sonrası M.F., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan inceleme sonrası yüzüğün kesilmesi gerektiğine karar veren doktorlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiyeciler, M.F.'nin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.


- Sakarya

Devlet Hastanesi, Ferizli, İtfaiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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