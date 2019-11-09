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Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı Hastaneye başvuran kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

09.11.2019 00:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:14
Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Hastaneye başvuran kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi
KAHRAMANMARAŞ - 'ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.
Kahramanmaraş'ın ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Hayriye Bozdoğ'ın (54), parmağındaki yüzüğü çıkarmak istedi. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarınca çıkaramayan Bozdoğ, soluğu Türkoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'nde aldı.
Burada, yardım istenen itfaiye ekiplerince yapılan operasyonla kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi. Hayriye Bozdoğ, parmağında sıkışan yüzü çıkaran itfaiye ekibine teşekkür etti.
Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kahramanmaraş, Türkoğlu, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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