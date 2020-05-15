Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardıADIYAMAN'da, Ömer Faruk Mermer'in (17) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

15.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:08
Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
ADIYAMAN'da, Ömer Faruk Mermer'in (17) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Fatih Mahallesi'ndeki evinde parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkaramayan Ömer Faruk Mermer, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile yüzüğü keserek gencin parmağından çıkardı. Yüzük kesilirken doku yaralanması yaşayan Mermer, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Haber

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