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Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetişti

Zonguldak'ta şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti.

17.08.2019 15:54 Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetişti
Zonguldak'ta şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Olay, Zonguldak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.B. isimli şahıs, parmağının şişmesi sebebiyle yüzüğünün parmağına battığını söyleyerek yardım istedi. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran talihsiz kadının parmağındaki yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi. Emniyet Müdürlüğünce AFAD'a yapılan ihbar üzerine ekipler hastanenin acil servisine geldi. Burada yapılan başarılı operasyon ile yüzük kesilerek H.B.'nin parmağından çıkartıldı.

Talihsiz kadın rahat bir nefes alırken AFAD ekiplerine teşekkür etti. AFAD ekipleri ve H.B. daha sonra hastaneden ayrıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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