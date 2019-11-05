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Parmağını makarona sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Denizli'de parmağını oynadığı makarona sıkıştıran 3 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

05.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:43Parmağını makarona sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Denizli'de parmağını oynadığı makarona sıkıştıran 3 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Sümer Mahallesi 2242. Sokak'taki binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinde eline geçirdiği iplik makaronu ile oynayan Alyanaz K. (3) isimli çocuk makaronu çıkaramayınca annesi müdahale etti. Ancak annesi de bundan başarılı olamayınca minik çocuğun ailesi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler küçük çocuğa müdahalede bulundu. Ekipler özel ekipmanlar kullanarak makaronu keserek küçük çocuğun parmağından çıkardı. - DENİZLİ

Sümer Mahallesi, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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