Parmağını metal parçasına sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

Çankırı
'da, kapı kollarında bulunan bir metal parçasına parmağı sıkışan çocuk, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 6 yaşındaki Merdan Arslan, evinde kapı kollarında bulunan yuvarlak bir metal parçasıyla oynadığı sırada işaret parmağını metale soktu.
Parmağını metal parçasından çıkaramayan, ailesinin çabası da sonuçsuz kalan çocuk, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık ekiplerince de parmaktan çıkarılamayan metal parçası için itfaiyeden yardım istendi.
Hastaneye gelen itfaiye ekibi, çocuğun parmağındaki metali yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucunda çıkardı.
Küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı.