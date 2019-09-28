Parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Eymen Orhan (6) evde bulduğu musluk aynası ile oynarken işaret parmağını sıkıştırdı.
Baba Fatih Orhan, oğlunun parmağını metal parçadan çıkaramayınca oğluyla birlikte Kayalık İtfaiye
şubesine giderek ekiplerden yardım istedi.
Su ve sabun kullanarak parmağı kurtarmayı deneyen itfaiye ekibi, başarılı olamayınca musluk aynasını, demir kesme makinesiyle kesmeye karar verdi.
Parmağın ısınmasını önlemek için akan musluğun altında yapılan hassas operasyon sonucu, parmak sıkıştığı yerden kurtarıldı.