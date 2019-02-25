Parmak Çocuk Kayseri'de

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, masal kahramanlarını tiyatro sahnesiyle çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu Pinokyo'nun ardından bir başka masal kahramanı olan Parmak Çocuk da Kayserili çocuklarla buluştu.Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için birbirinden güzel oyunlar sahneleniyor. Hafta sonu önce Pinokyo, ardından da Parmak Çocuk Şehir Tiyatrosu'nda sahneye konuldu.İki seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Salim Dörtcan'ın yazıp yönettiği oyunu Tiyatro Mie oyuncuları sahneledi. - KAYSERİ