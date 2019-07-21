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Parmak izi 80 yıl saklanıyor

Pasaport, ehliyet, silah ruhsatı işlemleri ve suça karışan kişilerden alınan parmak izlerinin kişinin ölümünden 10 yıl sonra silindiği açıklandı.

21.07.2019 09:34 Parmak izi 80 yıl saklanıyor
Pasaport, ehliyet, silah ruhsatı işlemleri ve suça karışan kişilerden alınan parmak izlerinin kişinin ölümünden 10 yıl sonra silindiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, çeşitli işlemler için ve suça karışma halinde kişilerden alınan parmak izlerinin ne şekilde ve ne kadar süre ile saklandığına dair açıklamalarda bulundu. Kriminal Daire Başkanlığı, parmak izlerinin ilgili birimler tarafından dijital ve manüel saklandığını açıkladı. Başkanlık, vatandaşların parmak izlerinin yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmadığını da bildirdi. Arşivlenen izlerin saklama sürelerinin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, izlerin alındığı tarihten itibaren 80 yıl süreyle saklandığı, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imha edildiği kaydedildi. Daha önce parmak izi verdiğini beyan eden kişilerin T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulaması yapılarak parmak izlerinin mevcut olması halinde tekrar alınmadığı vurgulandı. - BURSA
Kaynak: İHA
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