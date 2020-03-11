Parmak izi bilgileri yerli yazılıma emanet
İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki parmak izi verileriyle yapılan işlemlerde yerli yazılım kullanımına geçiliyor.
11.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki parmak izi verileriyle yapılan işlemlerde yerli yazılım kullanımına geçiliyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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