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Parmak izi bilgileri yerli yazılıma emanet

İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki parmak izi verileriyle yapılan işlemlerde yerli yazılım kullanımına geçiliyor.

11.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
Parmak izi bilgileri yerli yazılıma emanet
İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki parmak izi verileriyle yapılan işlemlerde yerli yazılım kullanımına geçiliyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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