Parmak Uçlarında" Sanatla Geçen 23 Yıl

MEHMET KUMCAĞIZ - Gürcistan 'ın başkenti Tiflis'te dünyaya gelen ve 6 yaşında başladığı baleye Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak devam eden Ana Gorgiashvili, başarılı dansıyla göz dolduruyor.Geçen yıl Hürrem Sultan 'ı canlandıran, bu yıl koreografisi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait Piri Reis balesinde baş balerin olarak sahneye çıkan Gorgiashvili, 23 yıldır parmak uçlarında dans ediyor.AA muhabirinin sorularını yanıtlayan tecrübeli balerin, 6 yaşında Tiflis'te çıktığı dans yolculuğunun Samsun'da devam ettiğini, hayalinin ise tüm dansçılar gibi bir gün Rusya 'daki Bolşoy Balesi'nde görev almak olduğunu söyledi.Balenin hayatın her alanında fedakarlık isteyen zor ve acı veren bir sanat olduğunu ifade eden Gorgiashvili, gösterilere çok iyi hazırlandıklarını, prova sürecinin uzun ve zahmetli olduğunu anlattı.Parmakları kanayana kadar dans ettiklerini belirten Gorgiashvili, "Bale aslında çok zor bir sanat. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Hep parmaklarınızın ucundasınız." dedi."Çok özverili olmak gerekiyor"Hep kontrollü olmak ve her gün egzersiz yapmak gerektiğini ifade eden Gorgiashvili, şunları söyledi:"Çok özverili olmak gerekiyor. Özel hayata özen göstermek, yediğinize, içtiğinize dikkat etmeniz lazım. Her gün 8 saat prova yapıyoruz. Temsile göre daha fazla prova yaptığımız günler oluyor. Çocukken balenin zor bir şey olduğunu fark edemiyorsun. Onu zamanla anlıyorsun. Çok acı çekiyorsun ama bırakamıyorsun. Bazen parmaklarımız kanıyor ama biz o gün prova yapmak zorundayız. Bu zorlukları çekiyoruz, dayanıyoruz."Dansa hazırlanırken koreografların konuyu kendilerine anlattığını ancak kendisinin de ayrıca araştırma yaptığını söyleyen Gorgiashvili, Hürrem Sultan balesi için hazırlanırken çok kitap okuduğunu, Hürrem'in bakışlarını yakalayabilmek için ayna karşısında çalıştığını aktardı.İyi bir balerin olmak için sürekli çalışmanın yanında beslenmenin de önemli olduğuna işaret eden Ana Gorgiashvili, her hareketi rahat yapabilmek için esnek olmak gerektiğini bunun için de kilo kontrolünün önem taşıdığını vurguladı.Gorgiashvili, aktif bir balerin olarak 40 yaşına kadar görev yapabileceğini, ondan sonraki dönemde ise bale eğitmeni olarak çalışacağını sözlerine ekledi.