Parmak yakan engelli farkındalığı

07 Aralık 2018 Cuma 10:16



07 Aralık 2018 Cuma 10:16

Parmak yakan engelli farkındalığıBir günlüğüne görme engelli oldularEngelli farkındalığına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, gözlerini bantla kapatıp markette alışveriş yapıp seyyar ızgarada köfte pişirdiBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir ortaokulun öğrencileri engelli farkındalığı çalışmasıyla, engellilerin güncel hayatta yaşadıkları sorunları yaşayarak öğrendiler. Gözleri kalın siyah bantla kapalı öğrenciler önce bir marketten alışveriş yaptı, ardından seyyar ızgarada köfte pişirdi. Parmakları yanan öğrenciler engelli olmanın tüm zorluklarını bir günde yaşadı. Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu'nun görme engelli koordinatörü Namık Tuncel ile okulun öğretmenlerinden Kemal Girgin'in öncülüğünde gerçekleştirilen farkındalık programında; 8 öğrenci önce bir markete giderek, gözleri kapalı bir halde market çalışanlarının yardımlarıyla alışveriş yapmaya çalıştı.Ekmek, meyve suyu, domates, marul, kıyma gibi ürünleri elle dokunarak ve koklayarak belirlemeye çalışan öğrencilerin oldukça zorlandıkları görüldü.Alışverişin ardından ASTED'in Görme Engelli Koordinatörü Namık Tuncel'e ait seyyar mutfakta köfte ekmek yapmaya çalışan gözleri kalın bantlarla bağlı öğrenciler, bu şekilde ekmek arası köfte yapmaya çabaladılar. Öğrencilerin gözleri bağlı bir halde domates, soğan kesip, ızgara köfte pişirmeye çalışmalarına, öğretmenleri Kemal Girgin ve 3 öğretmen arkadaşı da katılmayı ihmal etmediler.Gerçekleştirdikleri sosyal farkındalık çalışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Suzan isimli öğrenci, "Bugün ben de görme engelli oldum. Çok değişik bir histi. Heyecanlı ama buruk bir histi. Gözlerimiz bağlı bir şekilde ellerimizde beyaz bastonlarla yönümüzü bulmaya çalışarak markete gittik. Markette görevli olan bir abla bize yardımcı olmaya çalıştı. Alışverişimizi yaptıktan sonra da öğle yemeği sırasında yiyeceğimiz köfte ekmekleri kendimiz yine gözlerimiz kapalı bir şekilde hazırlamaya çalıştık. Gerçekten çok zordu. İnsanın gözleri görmeyince, adeta dünyası kararıyor. Allah tüm engellilerin yardımcısı olsun" dedi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan öğretmen Kemal Girgin, ızgarada köfteleri pişirirken parmaklarının yandığını ifade ederek, "Gerçekten engelli olmak çok zor. Allah tüm engellilerin yardımcısı olsun. Ama ben toplumsal olarak engelliliğin zihinlerde olmaması gerektiğine inanıyorum. Biz okulda çocuklarımıza engelliliği ne kadar anlatırsak anlatalım, bugün yaptığımız uygulama gibi anlatamazdık. Öğrencilerimiz engelliliği yaşayarak, ne demek olduğunu öğrendi ve yaşadılar. Çocuklarımız tıpkı bir görme engelli gibi yolda yürüdüler. Yolda onlara sokak köpekleri saldırdı. Bir vatandaş onlara omuz attı. Bu uygulamayla öğrencilerimiz engelliliğin zorluklarının da farkına vardılar. Son derece verimli bir çalışma oldu" diye konuştu.Engellilik farkındalık programını yürüten ASTED'in Görme Engelli Koordinatörü Namık Tuncel ise, Cumhuriyet Ortaokulu'nun 5., 6., 7. ve 8. sınıflarından 2'şer öğrenciyle birlikte gerçekleştirdikleri uygulamayla görme engelli olmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenmeye ve hissetmeye çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımız, tıpkı bir görme engelli gibi yola çıktılar. Marketten alışveriş yapmaya çalıştılar. Seyyar mutfağımızda da gözleri kapalı bir şekilde yemek yapmaya çabaladılar. Bu çalışmayla engelliliğin zorluklarını yaşadılar" dedi.