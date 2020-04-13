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'Pars ve Ayzek' uyuşturucuya geçit vermedi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin ev ve bir araçta narkotik köpekleri 'Pars' ve 'Ayzek' ile yaptığı aramalarda 12 kilo 600 gram metamfetamin ile 41 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

13.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:54
'Pars ve Ayzek' uyuşturucuya geçit vermedi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin ev ve bir araçta narkotik köpekleri 'Pars' ve 'Ayzek' ile yaptığı aramalarda 12 kilo 600 gram metamfetamin ile 41 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, araçla uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Takibe alınan araç, Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 22 paket halinde 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. İlçe merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda ise uyuşturucu arama köpeği 'Ayzek' ile arama yapıldı. Burada yapılan aramalarda ise 41 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.Ele geçirilen toplam 54 kilo 200 gram uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel
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