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Parti grubunda Erdoğan'ı kızdıran olay: Arkadaşlar acele etmeyin

Parti grubunda elindeki haritayla Filistin'in yok edilme planını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkadan başka bir videonun açılması üzerine "Arkadaşlar acele etmeyin. Önce haritayı bir anlatalım" diyerek çıkıştı.

05.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:29

Erdoğan, parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında ABD'nin açıkladığı ve adına "Yüzyılın anlaşması" dediği Ortadoğu planını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, işgal planını elindeki haritayla ayrıntılı bir şekilde anlattı.

"ARKADAŞLAR BUNU EN SONA BIRAKIN"

Konuşması esnasında arkadan Donald Trump'ın konuşmasını içeren bir videonun yayınlanmasına sinirlenen Erdoğan, "Arkadaşlar bunu en sona bırakın. Acele etmeyin. Önce haritayı bir ezberleyelim, hep birlikte ezberletelim. Televizyonda bizi izleyenler bunu ezberlesin" diyerek çıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in 1947 yılı öncesinden günümüze kadar olan haritasını paylaştı.

"VİDEO BU KADAR DEĞİLDİ"

Haritayı detaylı bir şekilde anlatan Erdoğan, ardından video gösterimine geçilmesini istedi. İzlediği videodan tatmin olmayan Erdoğan, "Video bu kadar değildi" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın uyarısından sonra videonun uzun hali için uğraşılsa da söz konusu video bir türlü izletilemedi. Erdoğan da bunun üzerine konuşmasına devam etmek zorunda kaldı.

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Parti grubunda Erdoğan'ı kızdıran olay: Arkadaşlar acele etmeyin

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Politika, Güncel


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