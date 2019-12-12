Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak

Ahmet Davutoğlu'nun ekibi İçişleri Bakanlığına gelerek parti kuruluş dilekçesini teslim ettiler. Heyette Ayhan Sefer Üstün'le birlikte 4 kişinin daha bulunduğu gözlendi.

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Ayhan Sefer Üstün şunları söyledi:

"Türkiye'ye yeni bir parti kazandırıyoruz. Bütün evraklarımızı hazırladık. İçişleri Bakanlığımıza teslim ettik. Ancak iki önemli işlem vakit alıyor. Bunlardan bir tanesi Siyasi Partiler Kanunu'na göre, yeni kurulan siyasi bir partide kurucu olmak isteyen kişinin başka bir siyasi partide üyeliğinin olmaması gerekiyor. Bu husus da yalnızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek tespit ediliyor. Şuanda listemiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve tek tek kurucuların siyasi parti üyeliği sorgulanıyor. Bir başka husus ise kurucu üyelerin herhangi bir sabıka kaydınının bulunmaması lazım. Bunu da İçişleri Bakanlığı'nın hukuk müşavirliği inceliyor. Biraz kurucu sayımız fazlaca dolayısıyla biraz zaman alıyor ama artık eli kulağında. Aldığımız bilgilere göre 45 dakika içerisinde tüm prosedür tamamlanarak alındı belgesiyle birlikte hukuki süreç tamamlanmış olacak."

Davutoğlu, beraberindeki heyetle İçişleri Bakanlığı'na giriş yaparken

PARTİNİN LOGO VE İSMİ YARIN AÇIKLANACAK

Dilekçeyi bakanlığa teslim edildikten sonra gazetecilere açıklama yapan Ayhan Sefer Üstün ayrıca partinin logo ve isminin yarın yapılacak basın toplantısında açıklanacağını söyledi.