Parti Kraliçesi Filmi

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Yıllardır hayatına ev kadını olarak devam eden Deanna, kocası ondan ayrılınca büyük bir aydınlanma yaşar. Ona dair ne varsa çöpe atan ve hayata yeniden başlamaya karar veren Deanna, yıllardır kendisini pişman hissetmesine neden olan duygularının üzerine gider ve koleje geri dönmeye karar verir. Üstelik kızı ile aynı okula hatta onunla aynı sınıfa girer. Yeni bir dünya ile tanışan ve kısa sürede kampüs yaşantısına kendisini kaptıran Deanna, geçirdiği özgürlük ve eğlence dolu bir yılda kendini yeniden keşfeder.Ben FalconeBen Falcone, Melissa McCarthyMelissa McCarthy, Matt Walsh, Molly Gordon, Ben Falcone, Jacki Weaver, Stephen Root, Maya Rudolph, Steve Falcone, Michael D. McCarthy, Chris Cavalier, Gillian Jacobs, Adria Arjona, Jessie Ennis, Flynn Falcone, Julie Coile, Heidi Gardner, Debby Ryan, Yani Simone, Chris Parnell, Julie Bowen, Karen Maruyama, Jimmy O. Yang, Luke Benward, Mac Alsfeld, Damon Jones, Karina Delbeau-Charles, Michele Jang, Kevin Gutierrez, Steve Mallory, Courtney Patterson, Nat FaxonKomediLife of the PartyWarner Bros2018ABDİngilizce105 dk.Warner Bros Turkey01.01.2070