Parti Kuracağı Konuşulan Ahmet Davutoğlu'ndan Dikkat Çeken İfadeler: Türkiye İçin Çalışmak Borcumuzdur

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, eski AK Partililerle yeni bir parti kuracağı bilgisi Ankara kulislerini hareketlendirmişti. Davutoğlu, 28 Şubat mesajında yeni partinin sinyalini verdi. Davutoğlu, yayımladığı mesajda 28 Şubat'ın anlamına değinerek "Türkiye için çalışmak her şeyden önce 28 Şubat'ta mücadele edenlere ve gelecek nesillere olan borcumuzdur." dedi.

Türkiye'nin 62., 63. ve 64. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat'ın 22. yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Davutoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"28 ŞUBAT MİLLETE SALDIRIDIR"

" 28 Şubat, sadece bu ülkenin seçilmiş başbakanına merhum Necmettin Erbakan hocamıza karşı yapılmış bir darbe değil, milletimizin en temel hak ve hürriyetlerine karşı ahlaksız bir saldırı ve müdahale olarak tarihe geçti. Gizli açık her türlü darbe ve demokrasiye müdahale girişiminde karşı yekpare bir duruş gerçek milli irade hakimiyetinin olmazsa olmazıdır."

Ahmet Davutoğlu'ndan Dikkat Çeken İfadeler: Türkiye İçin Çalışmak Borcumuzdur"> Ahmet Davutoğlu

"HEPİMİZ İÇİN İFTİHAR VESİLESİDİR"

"O karanlık günlerde verilen mücadeleler sonucunda ülkemizde başörtüsü yasağı başta olmak üzere birçok çağdışı uygulamaya son verilmiş olması hepimiz için iftihar vesilesidir."

"GELECEK NESİLLERE OLAN BORCUMUZDUR"

"Bundan sonra da fikir, ifade ve inan özgürlüğünün ayrımsız herkes için bir hak olduğu, kimsenin geleceğinden endişe etmediği, 82 milyonluk milli birlik ve beraberliğimizi her türlü müdahale girişimine karşı koruduğumuz bir ülke için çalışmak her şeyden önce 28 Şubat'ta mücadele edenlere ve gelecek nesillere olan borcumuzdur."