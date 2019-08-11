Parti kuracağı konuşulan Davutoğlu ile aynı karede görünen eski CHP'li vekil: İfşa oldum

Ahmet Davuotoğlu ile aynı fotoğraf karesinde görünmesiyle ilgili konuşan eski CHP Milletvekili İhsan Özkes, "Tabiri caizse daha dün ifşa oldum. İfşa olmamızı dün uygun buldular" dedi.

AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı'nın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya Taşkent'te düzenlediği mevlit programına katılan eski CHP milletvekili, emekli müftü İhsan Özkes, o fotoğraf karesiyle ilgili Türkiye Gündemi'nden Hülya Karabağlı'ya konuştu.

DAVUTOĞLU DAVET ETMİŞ

CHP'den istifa ettikten sonra geçen 4 yıllık süreçte hiçbir siyasi parti ile irtibatı olmadığını, üyelik ve gönüllülük gibi işlerde de yer almadığını söyleyen Özkes, "Son seçilmiş başbakanımızla bir iki görüşmemiz oldu, kendi davetleri üzerine oldu. Dün de birlikte olduk" dedi.

İhsan Özkes

"İFŞA OLMAMIZI DÜN UYGUN BULDULAR"

Konya programına da gönderme yapan Özkes, "Tabiri caizse daha dün ifşa oldum. İfşa olmamızı dün uygun buldular. Zat-ı alilerine eşlik ettim, olursa bundan sonraki süreçte de birlikte olacağız inşallah. CHP'den ayrıldıktan sonra hiçbir siyasi partiyle irtibatım olmadı. 21 Temmuz 2015 tarihinde CHP'de ayrıldım. O günden bugüne kadar da hiçbir siyasi parti ile irtibatım olmadı, herhangi bir partinin üyesi, mensubu, gönüllüsü de olmadım. Ancak, bu günlerde çok şey değişti. Artılar olmadı eksiler her geçen gün çoğalıyor." dedi.

"DAVUTOĞLU DA ÇOK FARKLI BİRİ"

Özkes, açıklamalarına şöyle devam etti:

"4 yıl boyunca, okudum, düşündüm, notlarımı aldım, izledim siyasete girmek için bir ihtirasım yok. Bugüne kadar teklifler oldu farklı yerlerden. Ben de az çok siyaset yaptım. Yeniden siyasete girersem sevinmem, girmezsem üzülmem demişimdir. Sayın Davutoğlu'nu tanıdıkça daha farklı bir insan olduğunu görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile 6 sene birlikte çalıştım. İnsanlığına hayranım, fevkalade bir insan çok farklı bir insan, erdemli bir kişi. Ama Davutoğlu ile görüştükten sonra dedim ki bu da çok farklı, tevazu, birikimi, dünyaya bakışı, insanlara bakışı farklı. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu gerçekten de dolu insanlar."

Ahmet Davutoğlu

"AK PARTİ'YLE İLGİLİ YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ"

İhsan Özkes "AK Parti'ye alternatif olabilir mi sorusuna?" sorusuna "Ahmet Davutoğlu halen üyesi olduğu AK Parti. Dolayısıyla o parti ile ilgili yorum yapmam doğru olmaz." diyerek yanıt verdi.

ÖZKES'İN CHP KARİYERİ

CHP'de İstanbul milletvekili olarak görev yapan 2015 yılında ise istifasını açıklayan İhsan Özkes, Gezi Parkı olaylarında 'Camide içki içtiler' iddiasında bulunmuştu.

İhsan Özkes istifasının tartışıldığı günlerde CHP'nin HDP'ye çalıştığını savunarak "İstifa nedenlerimden biri de kimi CHP'lilerin CHP değil de HDP'ye çalışmasıdır" demişti.