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Parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu teşkilatlanmayı tamamladı

Aralık ayında parti kurmayı planlayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu 81 ilde teşkilatlanmayı tamamladı. Kurulacak partinin il binalarının birçoğunun da hazır olduğu açıklandı.

26.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:26

2020'ye girmeden ayında partisini kurması beklenen Ahmet Davutoğlu'nun teşkilatlanma faaliyetlerini tamamladığı öğrenildi.

Davutoğlu'nun kurmaylarının aktardığına göre; partinin kurulmasıyla birlikte 81 ilde teşkilatlanabilecek durumda havuzda isimler bulunuyor.

"81 İLDE HAVUZLAR OLUŞTURULDU"

Teşkilatlanma modeline göre; 81 ilde havuzlar oluşturuldu. Havuzlar şekliyle oluşum yapıldı. Ancak bu havuzlarda bir görevlendirme yapılmadı.

Partinin resmi tüzel kişiliğine kavuşmasıyla birlikte havuzlardaki isimlerin il başkanlıklarında görevlendirileceği ifade edildi.

İL BİNASI HAZIR

Edinilen bilgiye göre il binalarının birçoğu hazır. Bazı il binalarının tutulma aşamasında olduğu, bazısının tutulduğu, bazılarının da hazırda bekletildiği kaydedildi.

Davutoğlu'nun memleketi 'da partinin il binası için 5 yer belirlendi.Konya il binasının geniş, ulaşım ve park problemi olmayan ve bağımsız bir yer olmasına dikkat ediliyor.

Parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu teşkilatlanmayı tamamladı

Ahmet Davutoğlu, Aralık, Konya, Politika, Güncel


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