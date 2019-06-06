Partiler bayramlaştı

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde siyasi partilerde bayramlaşma programları parti temsilcileri ve üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.
İlk bayramlaşma merasimi AK Parti
Fatsa İlçe Başkanlığında gerçekleşti. Burada gerçekleşen bayramlaşma programında AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Ordu Milletvekili
Ergün Taşçı'yı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar
'ı ve partilileri ilçe başkanlığında ağırladı.
Ramazan Bayramında birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek içim bayramlaşma programında buluştuk diyen başkan İsa Yüksel, "Hizmetlerimize en iyi şekilde devam ediyoruz. Partimizin çalışmalarını ilçemizde layığıyla sürdürüyoruz. İktidar partisi olarak vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bu memnuniyetle insanlar bizlere desteklerini sağlıyor. Hepinizin bayramını kutluyorum" dedi.
İkinci bayramlaşma programı ise Milliyetçi Hareket Partisi
Fatsa İlçe Başkanlığında gerçekleşti. Parti binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde MHP
Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak
, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
başta olmak üzere partilileri ağırladı. Bayramlar insanların buluştuğu kaynaştığı günlerdir diyerek sözlerine başlayan Başkan Kaçak, "Tüm partililerin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.
Üçüncü bayramlaşma töreni ise Cumhuriyet Halk Partisi
Fatsa İlçe Başkanlığında gerçekleşti. İlçe Başkanı Murat İnanlı burada partilileri ağırlayarak, hepsinin bayramlarını kutladı. - ORDU
Kaynak: İHA
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