05.06.2019 13:31
Haberler» Güncel » Haber

Partiler bu bayram da geleneği bozmadı, birbirleriyle bayramlaştı.

Partiler bu bayram da geleneği bozmadı, birbirleriyle bayramlaştı.

Partiler bu bayram da geleneği bozmadı, birbirleriyle bayramlaştı.Ak partinin sabah saatlerinde ilk konuğu CHP oldu. AK Parti heyeti ve CHP heyeti arasında yapılan bayramlaşmada AK Parti Genel Başkanı Yardımıcısı Jülide Sarıeroğlu CHP li heyetine Adana'dan getirildiği cezeryeden ikram etti. Partililer, İstanbul seçimleri için vatandaşları oy vermeye çağırdı.
AK Parti Genel Başkanı Yardımıcısı Jülide Sarıeroğlu daha sonra parti binasında MHP'lileri ağırladı.Daha sonra Ak Partili yetkililer CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki CHP heyetine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, kardeşlik ve dostluğun önemli olduğu vurgulandı. AK Partili heyet Milliyetçi Hareket Partisine de iade-i ziyaret yaptı. Partililer birbiriyle bayramlaştı.
Büyük Birlik Partisi de bayram ziyaretleri kapsamında MHP ve Anavatan partisini ağırladı.
(İHA) Partiler bu bayram da geleneği bozmadı, birbirleriyle bayramlaştı.
Kaynak: İHA
Jülide Sarıeroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI