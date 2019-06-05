Partiler bu bayram da geleneği bozmadı, birbirleriyle bayramlaştı.Ak partinin sabah saatlerinde ilk konuğu CHP
oldu. AK Parti
heyeti ve CHP heyeti arasında yapılan bayramlaşmada AK Parti Genel Başkanı Yardımıcısı Jülide Sarıeroğlu
CHP li heyetine Adana
'dan getirildiği cezeryeden ikram etti. Partililer, İstanbul
seçimleri için vatandaşları oy vermeye çağırdı.
AK Parti Genel Başkanı Yardımıcısı Jülide Sarıeroğlu daha sonra parti binasında MHP
'lileri ağırladı.Daha sonra Ak Partili yetkililer CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
başkanlığındaki CHP heyetine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, kardeşlik ve dostluğun önemli olduğu vurgulandı. AK Partili heyet Milliyetçi Hareket Partisine de iade-i ziyaret yaptı. Partililer birbiriyle bayramlaştı. Büyük Birlik Partisi
de bayram ziyaretleri kapsamında MHP ve Anavatan partisini ağırladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Jülide Sarıeroğlu
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