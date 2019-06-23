23.06.2019 22:24
Haberler » Ekonomi » Haber

"Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor"

"Partiler ve adaylar hala AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." ifadesini kullandı.
Varank, Anadolu Ajansının seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Seçim yayıncılığının zor olduğunu belirten Varank, "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor. Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Twitter , Mustafa Varank , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
22:57 İmamoğlu açıklama yapıyor
22:56 Lüks yat denize indirildi
22:52 HDP'den seçim değerlendirmesi
22:24 "Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor"
21:32 YSK: Seçim sukunet içerisinde gerçekleşmiştir
21:27 Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik
21:12 Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor