Partilerin İttifak Yapmadığı İllerdeki Seçim Yarışı

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, AK Parti ve MHP'nin ittifak yapmadığı bazı illerde iki parti arasında kıyasıya yarışa sahne oldu.Türkiye'de 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, seçmenlerin dün sandık başına giderek oylarını kullanmasıyla sona erdi.Birçok ilde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın adayları yarışırken, bazı illerde de ittifak partilerinin adayları kendi arasında yarıştı.Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkarmadığı illerden Bartın ve Karabük, AK Parti ve MHP adayları arasındaki yarışa sahne oldu.Bartın'da seçimin kazananı yüzde 0,43 oy farkıyla belli olduKesin olmayan sonuçlara göre, Bartın'da MHP adayı Cemal Akın oyların yüzde 35,76'sını alırken, AK Parti adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise yüzde 35,33 oy oranında kaldı. Böylece Akın, yüzde 0,43 oy farkıyla kazanan taraf oldu.Karabük de MHP ve AK Parti'nin başa baş yarıştığı iller arasında yer aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Rafet Vergili aldığı yüzde 39,83 oy oranıyla seçimi kazanırken, AK Parti adayı Burhanettin Uysal yüzde 38,96 oy aldı.Cumhur İttifakı partilerinin adaylarının yarıştığı Nevşehir'de MHP'nin adayı Filiz Kılıç, oyların yüzde 34,33'ünü alırken, AK Parti'nin adayı Rasim Arı ise oyların yüzde 51,58'ini alarak seçimi kazanan isim oldu. Rasim Arı, 29 bin 953 oy alırken, MHP adayı Filiz Kılıç ise 19 bin 989 oyda kaldı.Karaman'da ise Cumhur İttifakı partilerinden MHP'nin adayı Savaş Kalaycı ile AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Şahin, oyların yüzde 38,57'sini alırken, yüzde 39,3 oy alan MHP'nin adayı Kalaycı yarışı kazanan taraf oldu. Bu sonuçlara göre Kalaycı, yüzde 0,46 farkla ipi göğüsledi.Cumhur İttifakı partilerinin adaylarının yarıştığı Aksaray'da da AK Parti, yüzde 1,54 oy farkla seçimi kazanan taraf oldu. AK Parti'nin adayı Evren Dinçer oyların yüzde 40,65'ini alırken, MHP'nin adayı Sefer Alkan yüzde 39,11'de kaldı.Kütahya'da da seçim yarışı, Cumhur İttifakı partilerinden MHP'nin adayı Alim Işık ile AK Parti adayı Ahmet Sami Kutlu arasında geçti. 2014'te aldığı yüzde 46 oy ile seçilemeyen MHP'nin Kütahya Belediye Başkanı adayı Alim Işık, bu seçimde yüzde 38,69 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu. Kutlu ise yüzde 32,28 oy aldı.Yüzde 22 farkla seçimi kazanan taraf olduCumhur İttifakı partilerinin adaylarının yarıştığı Bayburt'ta, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci oyların yüzde 57,4'ünü, AK Parti'nin adayı Fatih Yumak ise oyların yüzde 35,4'ünü aldı. Buna göre Pekmezci, yüzde 22 gibi bir farkla seçimi kazanan taraf oldu.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve MHP'nin ittifak yapmadığı illerden Isparta'da AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen aldığı yüzde 38,09 oyla ipi göğüsledi. MHP'nin adayı Yusuf Ziya Günaydın ise yüzde 30,79'da kaldı.Cumhur İttifakı partilerinin adaylarının yarıştığı Erzincan'da da seçimin kazananı yüzde 9,36 oy farklı ile MHP adayı Bekir Aksun oldu. Aksun yüzde 42,36, AK Parti adayı Cemalettin Başsoy ise yüzde 33 oy aldı.Amasya'da da seçim yarışı, Cumhur İttifakı partilerinden MHP'nin adayı Mehmet Sarı ile AK Parti adayı Cafer Özdemir arasında geçti. Kesin olmayan sonuçlara göre bu ilde seçimi MHP'nin adayı Sarı kazandı. Sarı, oyların yüzde 47,30'unu, Özdemir ise oyların yüzde 34,25'ini aldı.Çankırı'da ise Cumhur İttifakı partilerinden MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen ile AK Parti adayı Hüseyin Boz yarıştı. Seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre Esen, oyların yüzde 47,04'ünü alarak kazanan taraf oldu. Boz ise oyların yüzde 38,28'ini aldı.Seçimde AK Parti ve MHP'nin ittifak yapmadığı illerden Kastamonu'da ise MHP'nin adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu yüzde 49,28 oyla seçimi kazanan taraf oldu. AK Parti adayı Tahsin Babaş yüzde 30,92 oyda kaldı.Kilis'te de Cumhur İttifakı partilerinden AK Parti'nin adayı Mehmet Abdi Bulut ile MHP adayı Ömer Yabancı yarıştı. Seçimde kesin olmayan sonuçlara göre Bulut, oyların yüzde 47,26'sını alarak kazanan taraf oldu. Oyların yüzde 32,58'ini alan Yabancı ise seçimi kaybetti.Seçimde AK Parti ve MHP'nin ittifak yapmadığı illerden Elazığ'da ise AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları yüzde 40,43 oyla seçimi kazanan taraf oldu. MHP adayı Bilal Çoban yüzde 34,47 oy aldı.