Partilerin Yerel Seçim Adayları Belli Oldu

Kırşehir
'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde siyasi partilerin adayları belli oldu. AK Parti, Yaşar Bahçeci
ile seçimlere giderken MHP
'de Onur Köksal
, CHP
'de ise Selehattin Ekicioğlu aday oldu.
Mahalli İdareler seçimleri öncesinde AK Parti, 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Bahçeci ile Kırşehir'de tarihi bir rekorda kırmak istiyor. 31 Mart akşamı sandıktan AK Parti çıkması halinde Kırşehir tarihinde ilk defa bir Belediye Başkanı 3 dönem üst üste seçilerek rekor kırmış olacak.
Kırşehir'de 2014 yılında yapılmış olan Yerel seçimlerde ise AK Parti aldığı 28 bin 954 oy oranı ile yüzde 42'lik dilime hitap ederek birinci parti olmuştu. Mevcut Belediye Başkanlığını yürüten Yaşar Bahçeci, katıldığı ilk seçim olan 2009 yılında ise 21 bin 231 oy oranı ile seçilmişti. Yakın takip eden CHP ise yapılan 2009 yılı Yerel Seçimlerinde 18 bin 230 oy almıştı. - KIRŞEHİR
Kırşehir
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:25