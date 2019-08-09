Haberler» Spor» Haber

"Partizan'ı eleyeceğiz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında karşılaşacakları Sırbistan temsilcisi Partizan'ı eleyecek güçte olduklarını söyledi.

09.08.2019 17:16
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında karşılaşacakları Sırbistan temsilcisi Partizan'ı eleyecek güçte olduklarını söyledi.
Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve 3-1 mağlup olduklarını kaydetti.
Partizan maçında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getiren Çelikel, "Bu skor Malatya'da rakibimizi eleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Karşılaşmada iyi oynayamadık, bireysel hatalar nedeniyle goller yedik. Rövanş maçına iyi bir şekilde hazırlanarak, rakibimizin karşısına çıkacağız. Malatya'da Partizan'ı eleyeceğiz, o güçteyiz. Umudumuzu kaybetmedik, rövanş maçında inşallah rakibi geçeğiz ve turu Malatya'ya armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çelikel, bireysel hataların giderilmesi için teknik direktörü Sergen Yalçın'ın gerekli teknik çalışmaları yapacağını anlatarak, "Dün yapılan bireysel hatalar Süper Lig'de mücadele eden takımımıza yakışmadı. Sahamızda aynı hataları yapma şansımız yok. Hocamız bireysel hataları göz önünde bulundurarak, takımı rövanşa hazırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Hakkı Çelikel, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 2-0 mağlup durumdayken 2-2 beraberliği yakalayan Trabzonspor'u tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Partizan, Malatya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:42   Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper
17:40   Gençlerbirliği'nde transfer
17:36   Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
17:34   Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti
17:33   Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı!
17:16   "Partizan'ı eleyeceğiz"
17:08   Galatasaray Floransa'ya ulaştı