Haberler» Spor» Haber

Partizan, Markovic'i transfer etti

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic, ülkesinin köklü takımlarından Partizan'a transfer oldu.

04.09.2019 10:50 Partizan, Markovic'i transfer etti
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic, ülkesinin köklü takımlarından Partizan'a transfer oldu.
Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Markovic'in dün gece kulüp binasına gelerek siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladığı bildirildi.
Açıklamada sözleşmenin detayları ile ilgili bilgi verilmezken, ülke medyasında yer alan haberlerde sözleşmenin 3 yıllık olduğu ifade edildi.
Bu arada, Sırbistan'da yaz transfer dönemi de dün gece sona erdi.
Profesyonel olarak ilk maçına 2011'de Partizan forması ile çıkan Markovic, 3 Sırbistan şampiyonluğu ve 1 Sırbistan Kupası kazandı. Markovic ayrıca Benfica, Liverpool, Fenerbahçe, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham formaları giydi.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Partizan'ın grubunda AZ Alkmaar, Manchester United ve Astana takımları bulunuyor.

Fenerbahçe, Partizan, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:38   Musabeylispor Amatör ligde mücadele edecek
11:36   "Aile kulübü"nün yeni hedefi dünya şampiyonluğu
11:34   Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanıyor
11:29   Taylan çok iddialı: Yedek kalmayı kabullenmem, ilk 11 istiyorum
11:28   Gazişehir Gaziantep sil baştan
11:28   Lider Alanyaspor'un hedefi Avrupa kupaları
11:28   Villarreal, Caleb Ekuban'ı izlemeye aldı!