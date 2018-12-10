Paşa Liderlik Koltuğunda

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:19



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:19

Bursa Süper Amatör B Grubu'nda bu yıl şampiyonluk mücadelesi veren Büyük Mustafakemalpaşa Spor, İnegöl Doğu Gücü Spor'u 3-2'lik skorla yenerek liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.Son 5 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen ve ligde fırtına gibi esen Büyük Mustafakemalpaşa Spor, 9. haftanınkritik mücadelesinde grubun iddialı ekiplerinden lider İnegöl Doğu Gücü Spor'u kendi sahasında ağırladı. Tribünleri hınca hınç dolduran taraftarın 90 dakika büyük destek gösterdiği karşılaşmaya iyi başlayan Paşa, ilk yarıda İnegöl ağlarını Ruhi (2) ve Ömer'in golleriyle üç kez sarsarken Emre'nin golüne engel olamayarak devreyi 3-1 önde kapattı.Dengeli bir oyuna sahne olan ikinci yarıda konuk ekip, Zafer'in ayağından bir gol daha buldu.Zorlu karşılaşmada iyi bir mücadele ortaya koyarak taraftarının da desteğini arkasına alan Paşa, kırmızı-siyahlı rakibini 3-2 mağlüp etti.Bu sonuçla birlikte puanını 20'ye çıkararak grup liderliğine yükselen kırmızı şimşekler, hem taraftarının yüzünü güldürdü hem de büyük moral kazandı. - BURSA