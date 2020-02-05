Paşa'nın ikiz melekleri

HENTBOL Kadınlar Süper Ligi'nde 'Paşa'nın Melekleri' adıyla tanınan Muratpaşa Belediye spor 'un genç oyuncuları 17 yaşındaki ikizler Gizem ile Sinem Yapıcı, A milli takımda uzun yıllar başarılı olup, Avrupa 'da aynı takıma forma giymeyi hedefliyor.

Hentbolda adından başarılarıyla söz ettiren Muratpaşa Belediyespor'un kadrosundaki oyunculardan 2'si, farklı özelliğiyle dikkati çekti. Kadın Hentbol Genç Milli Takımı'nda oynayan 'Paşa'nın Melekleri'nde de forma giyen ikiz kardeşlerden sağ oyun kurucu Gizem Yapıcı ile ikizi sol oyun kurucu Sinem Yapıcı, hentbol sahalarındaki 6 yıllık birlikteliklerini Antalya'da da devam ettirdi. İstanbul'da eğitim gördükleri ortaokulda öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hentbola başlayan kardeşler, kazandıkları başarının ardından geçen sezon Muratpaşa Belediyespor'a transfer oldu.

HEDEF MİLLİ TAKIM

Spor sevgisi, hedefleri uğruna genç yaşta ailelerinden ayrı kentte yaşamayı göze alan iki kardeş, başarılarıyla dikkati çekti. Muratpaşa Belediyespor genç takımında geçen hafta Türkiye şampiyonluğu kazanan ikizler, eğitim gördükleri özel okulda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Liselerarası turnuvada Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen kardeşler, Okullararası Dünya Şampiyonası'na katılıp, Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı istediklerini vurguladı. Muratpaşa Belediyespor'un A takımında başarılı olmak istediklerini belirten Gizem Yapıcı, kardeşi ile A milli takımda forma giymeyi hedeflediklerini söyledi.

AVRUPA'YA TRANSFER İSTEĞİ

Hentbolda genç yaşta önemli başarılar kazandıklarını ve hedeflerine kademe kademe yükseldiklerini anlatan Sinem Yapıcı ise, "Muratpaşa Belediyespor A takımında ve A milli takım formasıyla kazanacağımız başarılar sonrası kendimizi dünyaya tanıtıp, Avrupa'da İskandinav takımlarında forma giymek istiyoruz. Çok sayıda turnuva kazandık. Gençler, yıldızlarda Türkiye şampiyonluğu kazandık. Önümüzde daha çok yol var. Başarılı olmak istiyoruz. İkiz olarak genç takımda forma giyiyoruz. Birbirimize destek vererek spor hayatında ilerliyoruz. İkiz olmamızdan birbirimize daha fazla destek veriyor, motive ediyoruz" diye konuştu.