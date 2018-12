10 Aralık 2018 Pazartesi 11:36



'Paşa' ve 'Ringo' AYM'lik oldu...Komşular arasındaki köpek anlaşmazlığı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı'Hayvan Hakları Sözleşmesi'ne aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ilk başvuruMahkemenin uzaklaştırma kararı vermesi üzerine köpekler siteden uzaklaştırıldıKöpeklerinden ayrılmanın üzüntüsüne dayanamayan Neslihan Güdül, ilaç içmek suretiyle intihara kalkıştı-Köpeklerine kavuşmak için her yolu deneyen Güdül, İstinaf Mahkemesi'nden de bir sonuç alamayınca son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduSAMSUN - Samsun'da müstakil evlerden oluşan bir sitede komşular arasındaki köpek anlaşmazlığı Anayasa Mahkemesi'netaşındı. Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan yazlık bir sitedeki müstakil evinde yaşayan 52 yaşındaki Neslihan Güdül'e ait Paşa ve Ringo isimli iki köpek, 'rahatsızlık verdiği' ve sitenin yönetim planında 'köpek beslenemez' hükmü nedeniyle site yönetimi tarafından mahkemeye verildi. Mahkemenin uzaklaştırma kararı vermesi üzerine köpekler siteden uzaklaştırıldı. Köpeklerinden ayrılmanın üzüntüsüne dayanamayan Neslihan Güdül, ilaç içmek suretiyle intihara kalkıştı. Son anda hastaneye yetiştirilen Güdül, midesi yıkanarak hayata döndürüldü. Köpeklerine kavuşmak için her yolu deneyen Güdül, İstinaf Mahkemesi'nden de bir sonuç alamayınca son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.Güdül: "Kendimi öldürmeyi bile düşündüm, artık evimi satacak duruma geldim"Köpeklerinin birinin av köpeği diğerinin kurt köpeği kırması olduğunu belirten Neslihan Güdül, "2000 yılından beri yaz-kış bu sitede oturuyorum. Sitede oturanlar sadece yazın burada kalıyor. Şimdiye kadar sitede köpek dahil çeşitli hayvan bakanlar oldu. 2009'da Ringo'yu aldım. Daha sonra Paşa'yı aldım. 2009'dan beri komşum tarafından sürekli şikayete maruz kaldım. 2017 yılında site yönetimi tarafından mahkemeye verildim. İlk mahkemeyi kaybettim. Şu an Anayasa Mahkemesine başvurduk. Çocuklarım(köpekler) buradan gitti. Bu durum kendimi çok yalnız hissetmeme sebep oldu. Vahşi ve çocukları korkutan görüntüleri olduğu söylendi. Bahçede Ringo ile Paşa'nın çekildiği fotoğraf var. Köpeklerimin kimseye bir zararı yoktu. Eğer köpeklerim bir çocuğa zarar verseydi ben kendim uzaklaştırırdım onları. Havlama sesinden rahatsız olduklarını belirttiler. Buradan bir araç geçerken dolayısıyla köpek bu havlıyor. Sadece bu. Uzun süreli bir havlama yok. Ses ölçüm cihazı takılmadı. Hayvanlarımın vahşiliğini neye göre gösterdiler bunu da anlayamıyorum. Bahçemin dört bir tarafı demirlerle, tel örgülerle kapalı. Kesinlikle buradan çıkamazlar. Köpeklerim hiç kimseye zarar vermedi. Öyle bir duruma geldim ki kendimi öldürmeyi bile düşündüm. Arkadaşlarımın yardımı ile doktor tedavisi altına girdim. Bir aydır antidepresan kullanmaya başladım. Artık evimi satacak duruma kadar geldim. Çocuklarımla daha özgür yaşayabileceğim bir mekana geçmeyi düşünüyorum. Site olmayan huzurla yaşayabileceğimiz bir yer istiyorum. Burada huzurum kalmadı artık" dedi.Karaca: "Onu yaşama bağlayan sadece, Ringo ve Paşa"Neslihan Güdül'ün zor bir süreç yaşadığını belirten arkadaşı Ebru Karaca, "Neslihan hanımın psikolojisi iyi değil. Biz de arkadaşları olarak ne yapacağımızı bilemiyoruz. Olay Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bu süreç bir yılda 5 yılda sürebilir. Neslihan abladan endişeliyiz. Kendisini öldürmeye kalktı. Hastaneye kaldırdık. Zor bir durum. Tek sorunu köpeklerinden ayrı olması. O yalnız bir kadın. Onu yaşama bağlayan sadece Ringo ve Paşa" diye konuştu.Uzun: "Türkiye'de bir ilk"Güdül'ün avukatı Suat Uzun, 'Hayvan Hakları Sözleşmesi'ne aykırılık iddiasıyla bir mahkeme kararı hakkında Anayasa Mahkemesi'ne şimdiye kadar bireysel bir başvurunun yapılmadığını dile getirdi.Dava hakkında bilgi veren Av. Suat Uzun, "Neslihan hanım deniz kenarında yazlık bir sitede oturuyor. Sitedeki evlerin hepsi müstakil. Demir bariyerlerle birbirlerinden ayrı. Yol hariç birbirlerine müdahaleleri yok. Ayrı yaşam alanları var. Neslihan hanım da bahçesinde iki tane köpek besliyor. Köpekleri çok seviyor. Site, kuruluş tarihinde yönetim planına 'hayvan beslenemez, köpek beslenemez' diye bir hüküm koymuş. Ancak site kurulduğundan bu yana bazı site sakinlerinin köpekleri olmuş. Yönetim planındaki bu kural uygulanmamış. Geriye Neslihan hanımın iki köpeği kalmış. Neslihan hanımla komşusunun arasında husumet olmuş. Neslihan hanımın köpeklerini site yönetimine şikayet etmiş. Site yönetimi tarafından yönetim planındaki 'köpek beslenemez' maddesine dayanılarak dava açılmış. Dava sonucunda Neslihan hanımın köpeklerinin uzaklaştırılmasına yönelik karar verilmiş. Neslihan hanım köpeklerinden ayrılmamak için intihara kalkıştı. Sancılı bir süreç oldu. Bundan sonra istinaf yoluna başvurulmuş. İstinaf da davayı reddetmiş. Bu aşamada dava bana geldi. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurudan başka bir yol kalmadığı için biz de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul etmiş olduğu anayasal bir hüküm haline gelen Hayvan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını talep ettik. Sonucu bekliyoruz. Benim incelemelerime göre şu ana kadar Anayasa Mahkemesi'ne bizim başvurumuz dışında bu şekilde bir başvuru yapılmamış. Köpeklerin uzaklaştırılması kararına veya hayvan hakları sözleşmesine aykırılık iddiasıyla bir mahkeme kararı hakkında bireysel bir başvuru yapılmamış şu ana kadar. Türkiye'de bir ilk bu" şeklinde konuştu.Bazı site sakinleri ise sitenin kuruluşunda 'köpek bakılamayacağına' dair bir site kararının olduğunu, mahkeme kararı ile köpeklerin uzaklaştırıldığını belirttiler.