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'Paşa'yı bulana ödül verecek

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Sevil Tavaslıoğlu (61), 3 gün önce evden kaçan papağını 'Paşa'yı bulana ödül vereceğini açıkladı.

21.10.2019 11:28'Paşa'yı bulana ödül verecek

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Sevil Tavaslıoğlu (61), 3 gün önce evden kaçan papağını 'Paşa'yı bulana ödül vereceğini açıkladı.

Girne Mahallesi'nde annesi Perihan Tavaslıoğlu (82) ile yaşayan Sevil Tavaslıoğlu, 3 yıl önce yavru papağan aldı. Tavaslıoğlu'nun 'Paşa' ismini koyduğu papağan, 18 Ekim günü, annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu balkondan, kaçtı.

Papağanın birileri tarafından alıkonulmuş olabileceğinden şüphelenen Sevil Tavaslıoğlu, 'Paşa'yı buluna ya da yerini söyleyene ödül vereceğini bildirdi. 'Paşa'nın aileden biri gibi olduğunu belirten Tavaslıoğlu, "Paşa'yı hiçbir zaman kafese hapsetmedim. Evin içinde rahat bir şekilde yer gezer, biz uyuduğumuzda o da uyurdu. Annem yaşlı, ona arkadaşlık ediyordu. Geçen cuma akşamı her zaman yaptığı gibi annemin sırtına konmuş. Annem fark edememiş ve dalgınlıkla balkona çıkmış. Fark edince de panikleyip, bana seslendi. Ancak, ben yetişene kadar Paşa, korkup kaçtı. Paşa'nın bacağında 'Sedat Cengaver 005' yazılı bir bileklik var. Bulanlardan insanlık namına bana ulaştırmalarını istiyorum. Günlerdir uyumadım. Annem 'Benim yüzümden oldu' diyerek, kendini perişan etti. Paşa, eve alışık bir hayvan. Mutlaka birinin evine sığınmış olmalı. Paşa'yı bulup bana getirene ister aynı değerde bir kuş isterse değeri kadar para vereceğim. Onun için eve yapay ağaç kurdum, burası boş kaldı" dedi.



Efeler, Girne, Güncel

Kaynak: DHA

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