Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pasajdaki iş yerlerinden kira almaktan vazgeçti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir kadın, korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan kiracılarından 1 ay süreyle kira almayarak örnek bir davranış sergiledi.

02.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:40
Pasajdaki iş yerlerinden kira almaktan vazgeçti
Tunceli 'nin Çemişgezek ilçesinde bir kadın, korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan kiracılarından 1 ay süreyle kira almayarak örnek bir davranış sergiledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, yurt genelinde olduğu gibi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de birçok iş yeri geçici süreyle kapatıldı. Kapanan bir pasajda dükkanları bulunan 5 çocuk annesi 88 yaşındaki Emine Güner ise, 1 ay süreyle iş yerleri kapanan hiç kimseden kira almayacağını kiracılarına ileterek örnek bir davranış sergiledi.

Güner'in nazik davranışının herkese örnek olması temennisinde bulunan esnaflardan Savaş Yılmaz, "Biz Çemişgezek Güner Pasajında esnaflık yapıyoruz. İş yerimiz korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Kira bu süreçte bizlere yük olacaktı. Bizim henüz bir talebimiz olmamışken, Emine Güner hanımefendi bu gerekçeyle iş yerini açamayan kiracılarından bir aylık kirayı almayacağını sessizce duyurdu. Biz bu davranışın örnek olması bakımından sessiz kalmasını istemedik. Nazik davranışından dolayı esnaf arkadaşlarla birlikte kendisine teşekkür ediyoruz. Emine hanımın merhum eşi Recai Güner'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı inşallah cennettir" dedi. - TUNCELİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Emine Güner, Çemişgezek, Tunceli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Pasajdaki iş yerlerinden kira almaktan vazgeçti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu Haberler
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor Haberler
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: Kovid-19'la mücadele eden meslektaşlarının yükünü "Sanal Hastane"yle azaltıyorlar - Haber 11:52: "İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz" - Haber 11:52: KTÜ Farabi Hastanesi Kovid-19 testi yapılan merkezler arasında yer alıyor - Haber 11:52: Baharda yağan kar Ovacık'ın doğasına güzellik kattı - Haber 11:51: BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLARIN APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:38: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler