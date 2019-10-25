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Paşaköy'deki dev define kuyuları jandarma tarafından kapatıldı

- Paşaköy'deki dev define kuyuları jandarma tarafından kapatıldıİSTANBUL - İstanbul Paşaköy'de defineciler, ormanlık alanda dev çukurlar kazarak define aradılar.

25.10.2019 00:29
- Paşaköy'deki dev define kuyuları jandarma tarafından kapatıldı
İSTANBUL - İstanbul Paşaköy'de defineciler, ormanlık alanda dev çukurlar kazarak define aradılar. O çukurlardan birine düşen bir köpek vatandaşlar tarafından kurtarılırken, jandarma ekipleri tehlike arz eden dev çukurları kapattı.
Paşaköy'de ormanlık bir alana dadanan defineciler, dev çukurlar kazarak alanda define aradılar. Definecilerin onlarca çukur açtığı alan adeta köstebek yuvalarını andırdı. Hem insanlar hem de hayvanlar için tehlike arz eden çukurlardan birine düşen bir köpek, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Dev çukurlardan haberdar olan jandarma ekipleri harekete geçti. İş makinalarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, dev çukurları kapattı.
Paşaköy'deki dev define kuyuları jandarma tarafından kapatıldı

Jandarma, İstanbul, Paşaköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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