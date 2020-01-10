Haberler » Güncel » Paşalıoğlu: '2020'den umutluyuz' - Haber

Paşalıoğlu: "2020'den umutluyuz"

Fatsa Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, 2020 yılının, 2019'dan daha güzel olacağını ümit ettiklerini söyledi.

10.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:54Paşalıoğlu:
Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, 2020 yılının, 2019'dan daha güzel olacağını ümit ettiklerini söyledi.

Göreve geldiğinden bu zamana kadar üye sayısını yükselterek daha iyi hizmeti sunmak adına yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çalışmalarını yaptıklarını belirten Paşalıoğlu, "2020 yılından çok umutluyuz. Bu ümitle önümüze bakıyoruz. Esnaflarımızın bazı sıkıntılarının olduğunu sokak ve caddeleri gezdiğimde görüyorum. İşlerinin biraz az olduğunu söylüyorlar. Bu durumda havaların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Havalar soğuyunca işleri biraz daha iyi olacaktır. Tabi bu konuyu giyim sektörü için değerlendiriyorum. Bizim kış aylarımız ocak, şubat, mart gibi olduğundan yaza kayıyor insanlarımız yaza az kaldı düşüncesiyle kışlık giysi almıyor. Bu nedenle bu aylar işlerde sıkıntılar oluyor" dedi.

Paşalıoğlu, "Ülkemiz zor bir dönüm noktasından geçiyor. Bu durum bizim ekonomimiz, gelir düzeyimiz ve ticaretimiz üzerinde etkili oluyor. Evrelerden geçiyoruz bunlarda aşılırsa Türkiye daha güzel bir noktaya yükselecek ve insanlarımızın refah seviyeleri artacak. İnşallah 2020 yılı esnaf kardeşlerimiz için iyi olacak" diye konuştu. - ORDU

Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  6 köpeğin saldırdığı kız tedavi altına alındı - Haber
15:52  Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi (2) - Haber
15:52  Mardin Valisi Yaman, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Haber
15:49  Bozkurt: "İyi iletişim size hayatın kapılarını açar" - Haber
15:47  Beylikdüzü Hayvan Bakımevi'ne 500 kilo mama bağışı - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 15:56:28