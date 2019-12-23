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Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için zam oranı belli oldu

2020 yılında pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları ve yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret yüzde 22,58 oranında artacak.

23.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:11

2020 yılında pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları ve yurt dışından getirilecek cep telefonlarına uygulanacak zam oranları belli oldu. Buna göre, pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları ve yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 22,58 oranında artacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 22,58 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

CEP TELEFONU HARCI YAKLAŞIK 338 LİRA ARTACAK

Buna göre; pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 2020 de 22,58 oranında artacak.

Yurt dışından getirilen cep telefonunun 1500 lira olan maktu harç tutarı yıl başında gelecek olan yüzde 22,58'lik zamla birlikte yaklaşık 1.838 lira olacak. Cep telefonu harç tutarı 2019'da 640 liradan 1.500 liraya yükselmişti.

Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için zam oranı belli oldu

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