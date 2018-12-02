Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu
Pasaport, Ehliyet, Vergi, Harç ve Ceza Artışları 2019, ciddi zamlar geldi. 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. Buna göre 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
Resmi Gazetede
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer alan değerleme oranları elbette harçları da etkileyecek.
Pasaport, Ehliyet, Vergi, Harç ve Ceza Artışları 2019, Oranlar Belli Oldu!
Buna göre 6 aylık pasaport 137.40 liradan 170 lirayaYıllık pasaport harcı 201 liradan 284.4 liraya çıkacak.Ehliyet harcı da 495.7 liradan 6.3.3 liraya yükselecek.Kırmızı ışıkta geçenlerin cezası da 235 liradan 291 liraya çıkacak.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye
İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtildi.
Yine bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2018 için yüzde 23,73 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.
Tebliğde, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı da ifade edilirken; bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da aktarıldı.
02 Aralık 2018 Pazar 03:17