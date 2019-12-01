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Pasaportuna el konulan gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışı yasağı getirildi

Havayoluyla Berlin’e gitmek için İstanbul Havalimanı’na giden Hasan Cemal’in yurtdışına çıkışına izin verilmedi

01.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:58Pasaportuna el konulan gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışı yasağı getirildi
Tecrübeli gazeteci Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu. Havayoluyla 'e gitmek için Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in yurtdışına çıkışına izin verilmedi. Cemal için yurt dışına çıkış yasağı kararı alınma tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu öğrenildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Hasan Cemal'in pasaportuna el konulması, Yargı Reformu'ndan dem vuranlara, yurt dışı yasağı & imza yükümlülüğü gibi adli kontrol yollarının keyfilikle gazeteciliğin taciz altında tutulmasına hizmet ettiğini göstermede taze bir kanıt oluşturdu' sözlerini kullandı.
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Hasan Cemal, İstanbul, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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