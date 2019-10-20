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Oy kullanan Pascal: Ben yaşlandım, oğlum futbolcu olarak geliyor

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak" dedi.

20.10.2019 12:55

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve siyah-beyazlıların yeni başkanının seçileceği olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanmaya geldi.

Oyunu sandığa attıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak" dedi. Nouma, oy kullandıktan sonra taraftarların fotoğraf talebini kırmadı.

Oy kullanan Pascal: Ben yaşlandım, oğlum futbolcu olarak geliyor

Pascal Nouma, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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