Pasha Dance Theater'dan 'Son Balo'

Türk kültür mirasını geniş kitlelere tanıtan Pasha Dance Theater, Expo Performans Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Gösteri sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı 'Son Balo'daki 'Vals' ve 'Zeybek' oynadığı an canlandırıldı.Pasha Dance Theater, Expo Performans Merkezi EPM Büyük Sahne'de sanatseverle buluştu. Osmanlı- Türk kültür mirasını geniş kitlelere tanıtmak için hayata geçirilen Pasha Dance Theater'ı, Antalyalıların yanı sıra turistler de izledi. Genç bir paşanın aşık olduğu kız uğruna diyar diyar gezmesinin anlatıldığı gösteri, ayakta alkışlandı. Gösterinin sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı, 'Vals' ve 'Zeybek' oynadığı 'Son Balo' canlandırıldı.Gecenin finalinde ise grubun baş dansçıları sahneye ay yıldızlı kostümle çıktı. Türk bayrağını oluşturan dansçılar, 'En Büyük Aşk Vatandır' mesajı vererek geceye son noktayı koydu. Sanat yönetmenliğini Serpil Sunay'ın yaptığı gösteriyi izleyenler, sinevizyon eşliğinde dans eden dansçılara ve müziğe hayran kaldıklarını söyledi.