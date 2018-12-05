Pasifik'te 7,5 Büyüklüğünde Deprem

Pasifik Okyanusu
'nda Yeni Kaledonya
yakınında şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi, Yeni Kaledonya'da Tadine kentinin 168 kilometre doğusunda meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladı.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, 10 kilometre derinlikte oluşan depremden sonra çevredeki adalar için tsunami uyarısı verdi.
Yeni Kaledonya, Pasifik'te Ateş Çemberi
olarak anılan deprem kuşağında yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri,Pasifik Okyanusu,Yeni Kaledonya
05 Aralık 2018 Çarşamba 08:33